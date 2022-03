Dans un jour, le PSG se déplace sur la pelouse du Real Madrid dans le cadre du huitième de finale retour de la Ligue des Champions. Victorieux du match aller avec un but dans les dernières minutes de Kylian Mbappé (1-0), les Rouge & Bleu voudront réaliser le même genre de performance pour se qualifier en quarts de finale de la compétition. Mais depuis quelques heures, les supporters parisiens sont dans l’expectative. Homme du match à l’aller, le numéro 7 parisien a reçu un gros coup au pied ce lundi matin à l’entraînement. Il ne souffrirait pas d’une grave blessure mais serait incertain pour le match de mercredi. Chez les Merengue, Casemiro et Ferland Mendy sont suspendus et Toni Kroos incertain. À J-1 de cette rencontre, petit historique des huitièmes de finale retour du club de la capitale.

Des huitièmes de finale retour contrastés pour le PSG

Depuis son retour en Ligue des Champions lors de la saison 2012-2013, le PSG s’est toujours qualifié pour les huitièmes de finale de la compétition. Cette saison, il s’agit de sa 10e participation consécutive à ce stade de la Champions League. Si on se penche uniquement sur les matches retours, le club de la capitale affiche un bilan de 4 victoires, 2 nuls et 3 défaites. Lors de ses 9 matches, le PSG a marqué 13 buts pour 17 buts encaissés. Le PSG a affronté trois clubs espagnols (Valence, le FC Barcelone (X2) et le Real Madrid). Les Madrilènes rejoignent donc leur ennemi catalan aux nombres d’affrontements en 1/8e face à Paris. C’est également le cas de Chelsea, qui fait partie des deux clubs anglais à avoir joué le Paris Saint-Germain au cours du « finale 16 » avec Manchester United (saison 2018-2019). Pour finir, le club de la capitale est tombé contre deux équipes Allemandes pour deux qualifications (Bayer Leverkusen et Borussia Dortmund).

Quand le PSG gagne le match aller…

Lors de ses neuf huitièmes de finale aller en Ligue des Champions, le PSG en a gagné six pour un nul et deux défaites. Lorsque les Rouge & Bleu remportent la manche aller, le bilan est mitigé. Il y a deux victoires, contre le Bayer Leverkusen lors de la saison 2013-2014 (2-1) et contre Chelsea en 2015-2016 (1-2), deux nuls face à Valence lors de la saison 2012-2013 (1-1) et le FC Barcelone l’année dernière (1-1). Et enfin deux défaites, la funeste défaite (1-6) en 2017 et Manchester United en 2019 avec le penalty dans les dernières secondes de Marcus Rashford. En ce qui concerne les qualifications pour les quarts de finale, le bilan est plutôt bon avec quatre qualifications pour deux éliminations.

Le mythique

11 mars 2015. Après avoir concédé le nul au Parc des Princes le 17 février, le PSG se déplace sur la pelouse de Stamford Bridge. Dès le début du match, les Rouge & Bleu ont su répondre à l’intensité mise par les Londoniens. Le tournant de cette rencontre va intervenir assez tôt. Après un tacle mal maîtrisé sur Oscar, plus impressionnant que méchant, Zlatan Ibrahimovic voit l’arbitre du match – Monsieur Kuipers – sortir le carton rouge. Les Parisiens ne comprennent pas et le font savoir à l’homme au sifflet mais ce dernier ne bronche pas. Les coéquipiers du Suédois vont donc terminer le match à 10. En seconde période, malgré une infériorité numérique, les hommes de Laurent Blanc arrivent à contenir les Blues, qui ne se montrent d’ailleurs pas très dangereux. Le PSG de son côté non plus. Seule véritable grosse occasion parisienne, le poteau d’Edinson Cavani. Après une remontée de balle lumineuse de Verratti et une passe flamboyante de Pastore, L’Uruguayen va défier Courtois, le crochète, et frappe mais sa tentative s’écrase sur le montant (58e). Alors que l’on se dirige vers un match nul et vierge, qui élimine le PSG, Gary Cahill va marquer d’une demi-volée suite à un cafouillage sur corner (1-0, 81e). Encore plus éliminé, Laurent Blanc décide de faire entrer Ezequiel Lavezzi et Adrien Rabiot. Un choix payant pour l’entraîneur français puisque le premier cité va réussir à trouver la tête de David Luiz sur un corner. Le défenseur brésilien trompe Courtois et envoie les deux équipes en prolongation. Lui qui avait expliqué avant la rencontre ne pas fêter son but s’il marquait, il a laissé exploser sa joie.

Lors des prolongations, Thiago Silva va concéder un penalty pour une faute de main incompréhensible. Eden Hazard se présente et trompe Salvatore Sirigu pour redonner l’avantage à Chelsea (2-1, 96e). Le PSG doit donc marquer une nouvelle fois pour se qualifier. Sur un corner tiré de la droite par Ezequiel Lavezzi, O’Monstro saute plus haut que tout le monde mais sa tête est repoussée en corner par Courtois (112e). Pour ce corner à gauche, c’est Thiago Motta qui se charge de le tirer. Et le milieu de terrain trouve de nouveau son capitaine qui, cette fois-ci, arrive à tromper le gardien belge (2-2, 114e). Un but qui fait exploser de joie les supporters parisiens dans le stade, mais également les joueurs et le staff. Le PSG résiste et se qualifie pour les quarts de finale. Une des plus belles soirées européennes de l’histoire du PSG, qui sept ans après reste encore dans toutes les mémoires des supporters Rouge & Bleu.