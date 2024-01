Orléans/PSG – La composition probable des Parisiens

Ce samedi, le Paris Saint-Germain se déplace à Orléans pour les 16es de finale de la Coupe de France. Un match dans lequel Luis Enrique devrait faire tourner son effectif.

Une ligne de quatre en attaque ?

C’est un 16e de finale de Coupe de France et c’est aussi une rencontre avec une pelouse qui pourrait poser problème. Puisque Orléans vient de poser un gazon tout neuf quelques jours seulement avant la rencontre. Luis Enrique devrait donc être attentif au physique de ses joueurs. Le Parisien a donné sa composition probable. Arnau Tenas devrait débuter dans les cages à la place de Gianluigi Donnarumma.

Kylian Mbappé, Randal Kolo Muani, Marco Asensio et Gonçalo Ramos pourrait être alignés au front de l’attaque, comme face à l’US Revel. Cher Ndour pourrait connaître sa deuxième titularisation de la saison, aux côtés de Fabian Ruiz qui a fait son retour contre Lens. Carlos Soler devrait être présent dans le couloir droit et Nordi Mukiele de l’autre côté. En défense centrale, Lucas Beraldo et Danilo pourraient être titularisés comme en 32es de finale.

La compo probable du PSG (Le Parisien)

Tenas – Soler, Danilo, Beraldo, Mukiele – Ruiz, Ndour – Asensio, Ramos, Mbappé, Kolo Muani

