Pablo Sarabia dans le viseur de l’Atlético de Madrid

La saison dernière, sachant qu’il n’aurait pas beaucoup de temps de jeu, Pablo Sarabia avait préféré quitter le PSG – sous la forme d’un prêt sans option d’achat – pour rejoindre le Sporting CP en toute fin de mercato. Un choix payant pour l’international espagnol puisqu’il a réalisé une très belle saison au Portugal (45 matches, 21 buts, 9 passes décisives toutes compétitions confondues). L’ancien sévillan est parti sous les acclamations des supporters lisboètes. Encore sous contrat jusqu’en juin 2024 avec les Rouge & Bleu, il n’est pas sûr de rester cet été.

Un retour en Espagne pour Sarabia ?

Selon les informations de AS, l’Atlético de Madrid aurait fait de Pablo Sarabia l’une de ses cibles pour le mercato estival. Le club de Diego Simeone suit le joueur offensif du PSG depuis longtemps dévoile le quotidien sportif madrilène et il va attendre la fin des matches de la Ligue des Nations pour passer à l’action. AS ne dévoile pas le souhait des Colchoneros pour Sarabia, un prêt ou un transfert. Pour rappel, Pablo Sarabia a un souhait pour son avenir, beaucoup jouer et se sentir important. Au PSG ou ailleurs.