En quête de temps de jeu à l’approche du Mondial 2022, Pablo Sarabia avait décidé de vivre une saison loin du PSG. Ainsi, lors du mercato estival 2021, l’international espagnol avait rejoint le Sporting Portugal en prêt sans option d’achat. Un choix plus que payant pour le joueur de 30 ans qui réalise une excellente saison avec les Leões. Avec 21 buts et 9 passes décisives en 46 matches disputés, l’Espagnol a été l’un des acteurs majeurs de la saison du club portugais avec un trophée à la clé (Allianz Cup). Mais, il retournera du côté des Rouge & Bleu à l’issue de son prêt.

Acclamé par ses supporters pour sa dernières avec le Sporting CP

Ainsi, ce samedi, Pablo Sarabia disputait son dernier match avec le Sporting CP face à Santa Clara. Le joueur prêté par le PSG a une nouvelle participé à la belle victoire de son équipe avec une réalisation au compteur (4-0). Sorti en cours de match, l’ancien du Séville FC a eu le droit à une belle ovation de l’Estadio José Alvalade au moment de son remplacement. Un bel hommage des supporters pour le remercier de sa belle saison avec les Leões.

De son côté, le principal concerné a adressé un beau message via ses réseaux sociaux : « C’était un jour très spécial pour moi, pas seulement pour ce que vous avez fait dans le match d’hier mais pour toute la saison… Il n’y a rien qui me rend plus heureux que de me sentir aimé et ici ça a été comme ça… Comme Alvalade est beau… quels supporters fantastiques. Merci pour cette merveilleuse année que j’ai passée avec vous. C’était une fierté de représenter cette équipe (famille) dans une saison où j’ai réussi à gagner un trophée (Allianz Cup, ndlr). Je suis vraiment très heureux. Je me suis senti chez moi et je tiens à remercier toutes les personnes qui m’ont aidée, encouragée et soutenue depuis mon arrivée ici. Je me souviendrai toujours de cette année que nous avons passée ensemble », a déclaré le joueur via son compte Instagram. Désormais, reste à connaître l’avenir de Pablo Sarabia, dont le contrat avec le PSG court jusqu’en 2024. Si l’Atlético est intéressé par son profil, le natif de Madrid pourrait également avoir un temps de jeu plus conséquent avec les Rouge & Bleu lors du prochain exercice.

Les supporters du Sporting ont rendu hommage à Pablo Sarabia 🇪🇸 pour le remercier de sa très belle saison !💚 #PSG #MHSCPSG pic.twitter.com/yjHE8iux9A — Canal Supporters (@CanalSupporters) May 14, 2022

Temps de jeu 2021-2022 de Pablo Sarabia*

Liga Portugal : 29 matches disputés (2.088 minutes) – 15 buts et 7 passes décisives

: 29 matches disputés (2.088 minutes) – 15 buts et 7 passes décisives Ligue 1 : 2 matches disputés (20 minutes) – 1 but

: 2 matches disputés (20 minutes) – 1 but Ligue des champions : 8 matches disputés (510 minutes) – 2 buts et 1 passe décisive

: 8 matches disputés (510 minutes) – 2 buts et 1 passe décisive Allianz Cup : 4 matches (282 minutes) – 2 buts et 1 passe décisive

: 4 matches (282 minutes) – 2 buts et 1 passe décisive Taça de Portugal : 4 matches disputés (275 minutes) – 2 buts

*Source : Transfermarkt