Sarabia : « Mon futur ? Je veux jouer et me sentir important »

Barré par la concurrence en attaque, Pablo Sarabia avait préféré quitter le PSG l’été dernier pour rejoindre le Sporting CP dans le cadre d’un prêt sans option d’achat. L’Espagnol a fait le bon choix puisqu’il était un titulaire indiscutable à Lisbonne. Il a participé à 45 matches pour 21 buts et 9 passes décisives. Alors que le vice-champion du Portugal aurait aimé le conserver, cette possibilité semble improbable niveau financier. Encore sous contrat jusqu’au 30 juin 2024 avec les Rouge & Bleu, l’ancien sévillan ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait.

La saison prochaine, Pablo Sarabia veut jouer et se sentir important, au PSG ou ailleurs

Actuellement présent en sélection espagnole pour disputer quatre matches de la phase de poules de la Ligue des Nations, Pablo Sarabia a été interrogé – en conférence de presse – sur son avenir. « Je veux jouer et me sentir important. Nous verrons si ce sera au PSG ou dans une autre équipe. » Pour rappel, une rumeur indiquait que Leonardo, dont le départ de son poste de directeur sportif devrait être officialisé dans les prochains jours, lui aurait indiqué qu’il aurait sa place au PSG la saison prochaine. Le milieu offensif a également été interrogé sur le choix de Kylian Mbappé de rester dans la capitale française. « Il a décidé de rester à Paris, je suis content pour lui car c’est sûrement ce qui le rend le plus heureux. »