Pagliari : “Le PSG essaye de trouver le bon moment pour annoncer la prolongation de Neymar”

Sous contrat avec le PSG jusqu’en 2022, Neymar Jr prolongera bientôt son contrat avec le PSG. Selon certaines sources, le numéro 10 parisien devrait prolonger son bail jusqu’en 2026 avec les Rouge et Bleu. Cependant, l’annonce de sa prolongation tarde à arriver, ce qui inquiète certains supporters parisiens. Mais dans l’émission d’Europe 1 Sport, Isabela Pagliari – proche des joueurs brésiliens du PSG – a tenu à rassurer les supporters des Rouge et Bleu. Le club de la capitale attend seulement le bon timing afin d’annoncer la prolongation de son joueur de 29 ans, assure la journaliste brésilienne.

“Neymar fait les entraînements et continue de faire des soins chez lui. Il est aussi focalisé pour son retour car le PSG va bientôt jouer face à Lille (3 avril) et après il y aura les matches très importants de Champions League (face au Bayern les 7 et 13 avril). On ne sait pas encore à quel niveau Neymar va arriver. Mais dans tous les cas, c’est mieux un Neymar à 20% ou 30% que pas de Neymar du tout”, a exposé Isabela Pagliari sur les ondes d’Europe 1. “L’état d’esprit de Neymar pour la suite de la saison ? Il a hâte de rejouer en championnat face à Lille mais aussi en Champions League face au Bayern. Neymar a hâte de jouer face au Bayern parce que c’est un peu la revanche par rapport à la finale de la saison passée. Pour son contrat, je sais que les supporters du PSG s’inquiètent. Soyez tranquilles, il va prolonger. C’est simplement une question de timing. Neymar était blessé donc le PSG essaye de trouver le bon moment pour annoncer sa prolongation. Mais Neymar se queda à Paris.”

Isabela Pagliari a également donné des nouvelles de Marquinhos, après la cambriolage qui a eu lieu dans la résidence de son père, le 14 mars dernier. “Après le cambriolage dans la maison de son père, il était très triste. Mais maintenant ça va, la famille va bien et tout le monde est très tranquille. Marquinhos est quelqu’un de très fort. Il ne laisse pas tomber pour des choses comme ça. Il essaye toujours d’être une personne qui aide ses proches. Donc, il est très concentré et il va très bien.”