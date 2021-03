Pagliari : “Neymar sait qu’il peut ramener tout le monde derrière lui”

Après plus d’un mois d’absence (blessure aux adducteurs le 10 février en Coupe de France), Neymar Jr a fait son retour à la compétition lors de la victoire du PSG face à l’Olympique Lyonnais (4-2). Entré en cours de jeu, le numéro 10 parisien a pu retrouver quelques sensations pendant sa vingtaine de minutes au Groupama Stadium. Une bonne nouvelle pour les Rouge et Bleu alors que se profile le choc face au LOSC en Ligue 1 et la double confrontation contre le Bayern Munich en quarts de finale de Ligue des champions. Sur les ondes d’Europe 1, Isabela Pagliari – proche des Brésiliens du PSG – a indiqué que Neymar avait hâte d’affronter le club allemand.

“Vu qu’il y a la trêve et que l’équipe du Brésil ne jouera pas, le PSG va essayer de bien préparer Neymar pour qu’il ait un peu plus de condition physique, même si on sait que les footballeurs ont besoin de jouer des matches pour s’améliorer. Neymar est très content par rapport au tirage au sort de Champions League face au Bayern (7 et 13 avril). C’est le type de matches qu’il aime jouer. Il sait qu’en finale de Champions League (défaite 0-1 face au Bayern Munich), il n’a pas été au top donc c’est comme une revanche. Les joueurs du PSG vont jouer ces deux matches à 100% pour essayer de faire une revanche par rapport à l’année dernière”, a souligné Isabela Pagliari. “Il sait qu’il fait la différence dans les gros matches. Même Leandro Paredes a dit que lorsque Neymar est là, il donne un peu de sécurité à toute l’équipe. Sa présence change mentalement les joueurs. Neymar sait qu’il peut ramener tout le monde derrière lui et il aime ça. Dans les grosses rencontres, Neymar aime apparaître et dire ‘Oh les gars, vous pouvez compter sur moi, allez on y va, on va gagner ce match’.”