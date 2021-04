Papus Camara admis pour passer le BEPF

Retraité des terrains depuis mai 2015, Zoumana Camara a tout de suite endossé le rôle d’entraîneur adjoint au PSG sous les ordres de Laurent Blanc, Unai Emery et Thomas Tuchel. Avec le départ de l’entraîneur allemand et l’arrivée de Mauricio Pochettino, Papus a changé de fonction au sein des Rouge & Bleu dans le rôle de coordinateur sportif du centre de formation. En parallèle, l’ancien défenseur central passe des diplômes d’entraîneur. Et comme le rapporte le site internet spécialisé sur la formation du PSG – les titis du PSG – Zoumana Camara a été admis pour passer le BEPF (Brevet d’Entraîneur Professionnel de Football). Un diplôme qui permet, après obtention, d’entraîner du National à La Ligue 1. Cette formation s’étalera sur 13 semaines du 24 mai 2021 au 18 mai 2022).

Les stagiaires de ce BEPF

Régis Le Bris (FC Lorient, N2),

Olivier Saragaglia (CS Sedan Ardennes, N2)

Roland Vieira (Le Puy Foot 43, N2)

Zoumana Camara (PSG)

Habib Beye

Jean-Marie Huriez (adjoint du Toulouse FC)

Maxence Flachez (OM)

David Le Frapper (ex-OM, Euga Ardziv)

Benoit Tavenot (adjoint FC Metz)

Alexandre Torres (Stade Bordelais)