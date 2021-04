Strasbourg / PSG : annoncez votre pronostic

Après sa victoire héroïque contre le Bayern Munich (2-3), le PSG retrouve la Ligue 1 avec un déplacement périlleux à Strasbourg dans le cadre de la 32e journée de Ligue 1. Après la victoire lilloise hier soir contre Metz (0-2), le PSG est dans l’obligation de l’emporter pour rester dans la course au titre. Pour cette rencontre, Mauricio Pochettino sera privé de 8 éléments et devra aussi gérer les physiques de ses joueurs qui ont beaucoup joué (Kimpembe, Mbappé). L’heure est venue de se prononcer, de pronostiquer, d’annoncer ce qu’il va se passer ce samedi 10 avril. Amis CSiens, à vos claviers, à vos pronostics ! Mercredi, le PSG s’est imposé 2-3 sur la pelouse de l’Allianz Arena. Un score annoncé ici par Popoch et Mittelfeldspieler. Félicitations !