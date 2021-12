Au PSG depuis janvier 2019, Leandro Paredes se sent bien au sein de l’effectif Rouge & Bleu. Même s’il joue peu cette saison (9 matches toutes compétitions confondues, 446 minutes de jeu), il ne serait pas contre prolonger son contrat – qui court jusqu’en juin 2023 – avec les Rouge & Bleu. Dans une interview accordée à ESPN Argentina, le milieu de terrain est revenu sur les rumeurs autour de son futur. « Je suis heureux à Paris. J’espère y rester encore longtemps. Les rumeurs de départ, je ne sais pas d’où ça vient. J’ai parlé avec l’entraîneur, les dirigeants, tout est clair. On est tous contents, assure Paredes dans des propos relayés par le compte twitter Bocaficion Je ne sais pas pourquoi ça parle de ça. […]De manière certaine je reste à Paris.«

Le numéro 8 du PSG qui a également évoqué les rumeurs autour de l’avenir de son entraîneur, Mauricio Pochettino. « On est très tranquilles. On est leader du championnat, qualifiés en Ligue des champions. On peut s’améliorer dans le jeu, on y travaille. Espérons qu’on y parvienne rapidement.«

Leandro Paredes qui a aussi parlé du vestiaire, de Kylian Mbappé et Lionel Messi. « On parle tous espagnols. On a un super groupe. On passe beaucoup de temps ensemble avec Messi et Di María, on est tout le temps tous les trois et avec nos familles. Messi est de mieux en mieux. Il a besoin de beaucoup toucher le ballon. Mbappé ? C’est un gars tranquille. Il a très envie de gagner avec Paris. Il s’entend bien sur le terrain avec Messi.«