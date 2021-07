Paredes: “Neymar sait que je vais le rendre fou”

Cette nuit (2 heures du matin, la Chaîne l’Equipe), le Brésil et l’Argentine s’affrontent en finale de la Copa America. Un match où quatre Parisiens vont s’affronter. Neymar et Marquinhos pour la Seleçao, Angel Di Maria et Leandro Paredes pour l’Abiceleste. Ce dernier a fait savoir qu’il ne fera pas de cadeau au numéro 10 du PSG et du Brésil.

“Il aime qu’on le cherche, qu’on soit au contact, mais il reçoit des coups. Mais c’est mieux de ne pas lui donner des coups, parce qu’il peut chercher l’affrontement direct et tu es foutu. Le marquer est très difficile, c’est impossible d’anticiper, tu ne sais jamais où ça va partir, ça arrive avec lui, avec Leo (Messi) aussi, même si tu les connais beaucoup. Ils ont quelque chose de différent, ils sont plus rapides dans la tête et physiquement aussi“, explique Leandro Paredes dans une interview accordée à TYC Sports. “Vous devez le marquer de près mais le frapper le moins possible. Il sait que je vais le rendre fou et il me le dit, et il m’a aussi dit que nous allons nous battre pendant tout le match si ça se trouve.“