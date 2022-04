Paredes nommé pour le plus beau but de Ligue 1 du mois de mars

Leandro Paredes ne rejouera pas cette saison. Depuis plusieurs semaines, le milieu de terrain du PSG souffrait d’une pubalgie et a dû se faire opérer cette semaine. Il sera absent deux mois et est donc forfait pour les huit derniers matches. L’Argentin (27 ans) aura participé à 22 matches pour un but et deux passes décisives.

Une réalisation mais pas n’importe qu’elle réalisation. Lors de la large victoire contre Bordeaux le 13 mars dernier (3-0). Le numéro 8 du PSG avait marqué un très beau but sur la pelouse du Parc des Princes. Après une frappe de Kylian Mbappé repoussée par la défense girondine, Leandro Paredes crochète du pied droit, deux Bordelais tombent dans la feinte, et envoie une mine – du pied gauche – dans la lucarne de Gaëtan Poussin. Un but qui est nommé pour devenir le plus beau du mois de mars. Il est en concurrence avec deux buts marqués contre les Rouge & Bleu, ceux d’Andy Delort et Wissam Ben Yedder. Florent Mollet et sa frappe en pleine lucarne de l’extérieur de la surface contre Bordeaux et le retourné d’Alexander Djiku contre Monaco sont aussi en lice. Pour voter pour Paredes, c’est ici.