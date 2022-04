Galtier espère que Mbappé restera au PSG

À quelques mois de la fin de son contrat, Kylian Mbappé reste toujours aussi flou au sujet de son avenir. En effet, depuis plusieurs années, les dirigeants parisiens tentent de prolonger leur numéro 7, en vain. De son côté, le Real Madrid souhaite récupérer, libre de tout contrat, le joueur de 23 ans cet été afin d’entamer une nouvelle ère galactique. Pourtant, depuis plusieurs jours, de nombreuses rumeurs annoncent qu’une possible prolongation courte durée avec le PSG est une hypothèse plausible dans l’esprit du champion du Monde 2018. Un sentiment partagé par de nombreux observateurs de football. Présent en conférence de presse ce vendredi, l’entraîneur de l’OGC Nice, Christophe Galtier, a été questionné au sujet de Kylian Mbappé. Il espère notamment que l’international français poursuivra l’aventure chez les Rouge & Bleu.

« J’ai vu le match de Karim Benzema (triplé contre Chelsea, ndlr) comme j’ai vu le match de Kylian Mbappé ce week-end (deux buts et trois passes décisives face à Lorient). Il faut croiser les doigts, tout le monde doit croiser les doigts pour que Kylian Mbappé reste en France. J’ose espérer que tous les supporters parisiens et tous ceux qui aiment le PSG souhaitent que Kylian reste. Il faut aussi que tout le monde, vous (les journalistes) comme nous (les entraîneurs) et les spectateurs ou téléspectateurs souhaitions que Kylian Mbappé reste au PSG », a déclaré le coach des Aiglons, dans des propos rapportés par RMC Sport.

Pour l’ancien coach du LOSC, Kylian Mbappé est une locomotive pour la Ligue 1. « C’est un bonheur de le voir évoluer comme c’est un bonheur de voir évoluer Karim Benzema. Si nous pouvions encore avoir la chance de voir évoluer Kylian Mbappé avec le PSG, cela serait très bien pour la Ligue 1 et très bien pour tout le monde (…) Je ne sais pas s’il y a ou non des discussions, mais j’espère que Kylian Mbappé restera dans notre championnat. C’est un joueur fabuleux et je pense actuellement qu’il est la locomotive de la Ligue 1. »