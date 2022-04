Rabesandratana : « Neymar a subi de multiples échecs au PSG »

Neymar vit encore une saison difficile sous le maillot du PSG. Blessé pendant deux mois, le Brésilien n’a pu jouer que 22 matches toutes compétitions confondues pour sept buts et cinq passes décisives. Ce samedi, L’Equipe a consacré un dossier à Neymar. Un dossier qui a plu à Eric Rabesandratana.

« Un article pas très élogieux mais très très bon. J’invite tout le monde à le lire. On demande s’il est fini ou s’il est encore capable de se sublimer. Ça peut-être un peu violent mais c’est la vérité. […]Je voulais surtout revenir sur l’aspect sportif, explique l’ancien capitaine du PSG dans sa chronique pour France Bleu Paris. Aujourd’hui, on peut constater que Neymar a subi de multiples échecs au PSG. Il a brillé par moments mais pas assez certainement par rapport à l’investissement fait par le club. Je ne parle pas d’investissement financier, même si ça fait partie des choses, mais sur l’aspect intellectuel, émotionnel et sportif que Neymar n’a pas respecté finalement dans son contrat, par son comportement et plein d’autres choses. Même si les blessures entrent en compte, ses performances ne sont pas à la hauteur de son talent. Son investissement intellectuel et professionnel n’est pas à la hauteur de son talent. C’est ça qui est triste par rapport à Neymar. Un Neymar en pleine forme c’est un Neymar capable à n’importe quel moment du match, juste parce qu’il en a envie, de prendre le ballon, dribbler tout le monde et allez marquer. C’est quand même incroyable.«