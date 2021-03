Paredes : “On m’a demandé de ne plus aborder le sujet Messi/PSG”

Devenu cadre au PSG, Leandro Paredes plait grâce à son jeu de passes, ses placements et son engagement intense dans les duels. En cela il est un élément un peu à part, rappelant relativement un Thiago Motta. Avec la part de détestation qui va avec. D’ailleurs, Leandro Paredes estime que “c’est un honneur” d’être “adoré des supporters du PSG et détesté par les autres”.

Le “5” à l’Argentine explique son style : “J’ai besoin de toucher beaucoup de ballons pour être dans le match ; ça n’a pas été le cas mercredi, malheureusement. Le PSG aime le ballon, moi aussi”, commente Leo Paredes dans le JDD. “Plus en retrait, j’ai un meilleur point de vue sur le jeu et je peux l’orienter, avec le moins de touches possible, entre les lignes adverses vers Ney ou Kylian. Ce sont eux qui donnent du sens à ce que je fais. Les cartons ? C’est mon rôle d’aller au contact, donc je dois accepter le risque d’être averti. Je fais de mon mieux pour ne pas cumuler les cartons et les suspensions, mais ça fait partie de mon jeu.” Interrogé sur son envie de voir Lionel Messi au PSG l’été prochain, le milieu de terrain argentin des Rouge & Bleu botte en touche : “On m’a demandé de ne plus aborder ce sujet car des personnes n’ont pas aimé ma prise de position. Apparemment, certains y ont vu un manque de respect de ma part. Ce n’était pas le cas. À lui de décider tranquillement à l’issue de la saison ce qu’il veut faire.”