Girotto : “Même à Paris, on ira pour chercher des points”

Dix-neuvième de la Ligue 1, le FC Nantes est dans un état d’urgence totale. Le capitaine, Andrei Girotto, a pris la parole vendredi au sein du vestiaire pour mobiliser les troupes alors qu’il reste dix journées pour se sauver. La mission des Canaris d’Antoine Kombouaré commence ce dimanche (21h) au Parc des Princes face à un PSG qui a absolument besoin de trois points dans la course au titre. Pas simple, mais possible selon Andrei Girotto, grâce au changement d’entraîneur.

“Heureusement Kombouaré est arrivé. Il a les idées que j’aime. Tout commence par la discipline de groupe. Il faut arriver à l’heure, être respectueux avec les autres, faire preuve de loyauté et montrer du caractère sur le terrain“, commente Andrei Girotto dans L’Equipe. “Rien n’est impossible. Même à Paris, on ira pour chercher des points. Avec l’état d’esprit qu’on a retrouvé aujourd’hui, on peut espérer. On sait que ce sera difficile. Mais si on enchaîne deux ou trois victoires, on retrouvera la confiance. Il faut être solidaires parce que si on lâche, c’est mort. Il faut se battre jusqu’à la fin.”