Le PSG s’est incliné contre le FC Barcelone en quart de finale aller de la Ligue des champions (2-3). Malgré ça, il n’y a pas d’abattement au sein du groupe parisien.

Dans un match fou, le PSG a perdu contre le FC Barcelone lors du quart de finale aller de la Ligue des champions (2-3). Les Parisiens devront aller s’imposer à Montjuïc pour poursuivre l’aventure européenne. Le Parisien explique que lorsque les joueurs se sont retrouvés au Campus PSG hier, ils avaient tous conscience « que cette double confrontation spectaculaire était encore loin d’avoir rendu son verdict. » Le quotidien francilien indique que les maîtres-mots au sein du vestiaire du PSG étaient espoirs et confiance en soi.

Certains titulaires ont foulé les pelouses du Campus PSG

Hier, lors de l’entraînement, certains titulaires sont restés en salles alors Marquinhos, Lucas Hernandez, Vitinha ou Lucas Beraldo ont foulé la pelouse du centre d’entraînement du PSG « pour toucher un peu le ballon lors de petits exercices. » En ce qui concerne les remplaçants, et les joueurs qui sont entrés en jeu contre le FC Barcelone, ils ont eu le droit à un entraînement un peu plus poussé avec notamment une petite opposition. Suspendu contre le Barça, Achraf Hakimi a participé à cet entraînement. En repos ce vendredi, les joueurs du PSG retrouveront le Campus samedi et auront encore trois entraînements pour bien préparer la manche retour mardi soir (21 heures, Canal Plus, RMC Sport 1).