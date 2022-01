Pas d’avancée dans le dossier Icardi

Depuis le 1er janvier 2022, le mercato hivernal a ouvert ses portes et l’objectif des dirigeants parisiens sera de dégraisser un effectif pléthorique dans les semaines qui arrivent. Mais à ce jour, seul Rafinha a été prêté sans option d’achat à la Real Sociedad jusqu’à la fin de la saison. Alors que des rumeurs concernant les avenirs de Sergio Rico, Layvin Kurzawa et Mauro Icardi sont apparues à de nombreuses reprises, le deuxième départ officiel a été celui de Bandiougou Fadiga vers l’Olympiakos.

Concernant Mauro Icardi, de nombreuses rumeurs font état d’un intérêt de la Juventus Turin. Cependant, d’après les dernières informations de Fabrizio Romano, il n’y a pas de négociations actuellement pour un départ du numéro 9 des Rouge & Bleu. En effet, les dirigeants parisiens n’ont toujours pas reçu de propositions de la part des autres clubs. Et face à cette situation, le board des Rouge & Bleu n’a « ouvert aucune discussion pour un autre attaquant » dans le but de remplacer Mauro Icardi. De son côté, l’Argentin de 28 ans n’a pas demandé de départ pour l’instant.

En l’absence de Neymar Jr et Leo Messi, Mauro Icardi a débuté la rencontre face au Stade Brestois (2-0), mais a une nouvelle fois déçu dans le jeu. Depuis le début de la saison, l’attaquant parisien (sous contrat jusqu’en 2024) a participé à 22 matches toutes compétitions confondues (1.100 minutes) pour un total de 5 buts.

