[MAJ] Officiel – Fadiga transféré à l’Olympiakos

Jusqu’à la fermeture du mercato hivernal le 31 janvier prochain, l’objectif principal du PSG sera de dégraisser son effectif pléthorique. À ce jour, un seul départ à été acté, celui de Rafinha à la Real Sociedad jusqu’à la fin de la saison (sans option d’achat). Et depuis plusieurs semaines, de nombreuses rumeurs sont apparues concernant les avenirs de Layvin Kurzawa et Mauro Icardi, sans avancées significatives. Mais les choses pourraient bouger dans les prochains jours pour Sergio Rico, pisté par Majorque, et Bandiougou Fadiga.

Concernant le Titi du PSG, son départ vers l’Olympiakos est quasiment officiel. En effet, comme le rapporte Le Parisien sur son site internet, le milieu de terrain de 20 ans a paraphé un contrat de 4 ans et demi avec le club grec qu’il rejoint dès cet hiver. « L’officialisation de sa signature devrait intervenir ce vendredi », précise LP. Bandiougou Fadiga arrivait notamment en fin de contrat avec le PSG en juin. Le joueur s’était rendu en Grèce en début de semaine afin de visiter les installations du club, la ville et passer sa visite médicale. Depuis son retour de prêt du Stade Brestois en fin de saison dernière, le joueur de bientôt 21 ans (qu’il fêtera ce samedi 15 janvier) n’était pas présent avec l’effectif professionnel. « Dans cette affaire, le PSG aurait négocié une légère compensation financière », nous informe le quotidien francilien.

De son côté, RMC Sport confirme que Bandiougou Fadiga « est transféré à l’Olympiakos avec un contrat de quatre ans et demi. » Il sera ainsi lié au club du Pirée jusqu’en 2026. La saison passée, le Titi du PSG avait seulement disputé douze matches (6 avec le PSG et 6 avec le Stade Brestois).

[MAJ, 09h30] Le PSG a officialisé le transfert définitif de Bandiougou Fadiga vers l’Olympiakos. Alors qu’il arrivait en fin de contrat dans six mois, le Titi du PSG rejoint dès cet hiver le championnat grec. « Le Club remercie Bandiougou pour son implication lors de ses années de formation au au Paris Saint-Germain et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière à l’Olympiakos FC », a précisé le club de la capitale dans son communiqué. L’Olympiakos a confirmé que le milieu de 20 ans a paraphé un contrat jusqu’en 2026. Présent au centre de Préformation depuis l’âge de 12 ans, le natif de Paris avait disputé son premier match en professionnel la saison passée face au FC Metz (1-0) le 16 septembre 2020.