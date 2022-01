Pas de dérogation sur la jauge dans les stades pour OL / PSG

Depuis lundi, en raison de la recrudescence des cas de COVID-19 dû au variant Omicron, les autorités ont décidé d’instaurer des jauges pour les évènements regroupant du public. À l’extérieur – comme dans les stades de football – la jauge est limitée à 5000 personnes. Elle est de 2000 à l’intérieur. Beaucoup ne comprennent pas que cette jauge ne soit pas proportionnelle à l’enceinte. C’est ce qu’aurait aimé Jean-Michel Aulas pour son Groupama Stadium.

Dimanche soir (20h45, Prime Video), les Lyonnais reçoivent le PSG dans le cadre de la 20e journée de Ligue 1. Un match qui se déroulera bien devant 5000 spectateurs. Pascal Mailhos, le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône l’a décidé. « J’ai reçu le président Aulas hier pour lui indiquer que la jauge était très clairement indiquée à 5000. Pour le moment, c’est sur cette base-là que nous organisons cette manifestation, ce match de la fin de la semaine, assure le préfet dans des propos relayés par Olympique et Lyonnais. 5000, c’est la règle et, pour le moment, il n’est pas question d’aller au-delà de 5000.«