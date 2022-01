Anciens – Un club de Ligue 1 voudrait rapatrier Blaise Matuidi

Débarqué au PSG à l’été 2011, aux prémices du projet lancé par QSI, Blaise Matuidi a, durant cinq saisons, fait les beaux jours du club de la capitale, affichant un niveau parfois inattendu. Aujourd’hui, à 34 ans et après un passage du côté de la Juventus, le natif de Toulouse porte désormais le maillot de l’Inter Miami.

Une aventure aux États-Unis qui pourrait bien se conclure plutôt que prévue pour Blaise Matuidi qui n’est plus vraiment en odeur de sainteté auprès de son coach, Phil Neville. De ce fait, le champion du monde 2018 pourrait envisager un départ à court terme. Et à en croire les informations du média L’Est Éclair, son premier club en professionnel, l’ESTAC Troyes, aurait une idée assez folle : rapatrier le gaucher en Ligue 1. Une opération, sur le papier, qui parait toutefois assez complexe. Surtout qu’une autre écurie serait sur les rangs selon Santi Aouna, spécialiste mercato, et non des moindres d’un point de vue financier : Al-Gharafa.