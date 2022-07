Pas de rendez-vous Inter-PSG ce mercredi pour Skriniar ?

Depuis plusieurs semaines, le nom de Milan Skriniar est associé au PSG pour renforcer sa défense centrale. L’international slovaque est d’accord pour rejoindre les Rouge & Bleu, avec un contrat de cinq ans à la clé, mais l’Inter se montre inflexible et demande 70 millions d’euros pour lâcher son joueur, en fin de contrat en juin 2023. Les dirigeants parisiens ne veulent pas offrir plus de 60 millions d’euros.

Plus de contact entre les deux clubs depuis trois semaines

Alors qu’une rencontre était évoquée entre les deux parties ce mercredi, il n’y aurait aucun rendez-vous de programmé entre le PSG et l’Inter selon les informations de la Gazzetta dello Sport. Pis, les Rouge & Bleu n’aurait plus donné signe de vie dans le dossier Milan Skriniar depuis trois semaines. Le quotidien sportif transalpin indique également que Simone Inzaghi a échangé avec son joueur et souhaiterait le conserver dans l’effectif du club milanais.