Un point sur les joueurs prêtés par le PSG cette saison

Lors de cette saison 2020-2021, le PSG a prêté six de ses joueurs sous contrat à différents clubs. Parmi ces joueurs prêtés, trois gardiens : Alphonse Areola (Fulham), Marcin Bulka (La Berrichonne de Châteauroux) et Garissone Innocent (SM Caen). Le club de la capitale a notamment prêtés (avec option d’achat) trois de ses Titis – Eric Junior Dina Ebimbe (Dijon FCO), Arnaud Kalimuendo (RC Lens) et Bandiougou Fadiga (Stade Brestois 29) – afin qu’ils poursuivent leur apprentissage dans le football professionnel. Voici ci-dessous le temps de jeu des joueurs prêtés par le PSG cette saison.

Alphonse Areola (prêt à Fulham jusqu’au 30 juin 2021)

Après un prêt au Real Madrid la saison passée, Alphonse Areola (sous contrat avec le PSG jusqu’en 2023) enchaîne une seconde année loin de son club formateur. Les Rouge et Bleu ont décidé de le prêter (avec option d’achat) à Fulham, en Premier League. Après un début compliqué, le champion du monde 2018 a réalisé quelques performances saluées en Angleterre. Cependant, le club londonien reste toujours relégable (18e) avec un bilan de 4 victoires, 11 nuls et 12 défaites. Depuis son arrivée, Alphonse Areola a participé à 27 matches (26 matches de Premier League et 1 match EFL Cup, soit 2.430 minutes) pour un total de 30 buts encaissés et 9 clean-sheets.

Premier League : 26 matches disputés (2.340minutes) – 30 buts encaissés, 8 clean-sheets

: 26 matches disputés (2.340minutes) – 30 buts encaissés, 8 clean-sheets EFL Cup : 1 match disputé (90 minutes), 0 but encaissé, 1 clean-sheet

Marcin Bulka (prêt à la Berrichonne de Châteauroux jusqu’au 30 juin 2021)

Avant son départ en prêt dans le club de deuxième division espagnole, le FC Cartagena, Marcin Bulka avait étendu son contrat avec le PSG jusqu’en juin 2025. Souhaitant acquérir du temps de jeu, le Polonais de 21 ans avait opté pour un championnat espagnol. Trop peu utilisé en première partie de saison, le PSG a décidé de prêter son joueur à la Berrichonne de Châteauroux, en Ligue 2. Avant sa blessure subie fin février (entorse du ligament talo-fibulaire antérieure de la cheville droite) qui va l’éloigner des terrains pour plusieurs semaines, le natif de Plock avait été titularisé lors de ses trois premiers matches avec le club de Ligue 2 (2 buts encaissés et 1 clean-sheet). Châteauroux est actuellement lanterne rouge du championnat (18 pts), à 11 unités du premier non relégable.

FC Cartagena : Liga2 : 3 matches disputés (270 minutes) – 5 buts encaissés, 1 clean-sheet Copa del Rey : 1 match disputé (90 minutes) – 2 buts encaissés

: La Berrichonne de Châteauroux : Ligue 2 : 3 matches disputés (270 minutes) – 2 buts encaissés et 1 clean-sheet



Garissone Innocent (prêt au SM Caen jusqu’au 30 juin 2021)

Quatrième gardien la saison passée, Garissone Innocent (sous contrat jusqu’en juin 2023 avec le PSG) a également envisagé un prêt (avec option d’achat) afin d’acquérir du temps de jeu. Cependant, Le portier de 20 ans a très peu joué avec le club de Ligue 2, le SM Caen. Il a notamment été victime d’un malaise le 30 janvier dernier face à Chambly, qui l’a éloigné des terrains pendant de nombreuses semaines. Il a fait son retour dans le groupe caennais le 2 mars, face à l’AS Nancy Lorraine. Lors de ses trois titularisations en Ligue 2, Garissone Innocent a encaissé 10 buts.

Ligue 2 : 3 matches disputés (270 minutes) – 10 buts encaissés

: 3 matches disputés (270 minutes) – 10 buts encaissés National2 : 1 match disputé (90 minutes) – 1 but encaissé

Eric Junior Dina Ebimbe (prêt au Dijon FCO jusqu’au 30 juin 2021)

Après une première expérience professionnelle réussie au Havre (Ligue 2), le milieu de terrain, Eric Junior Dina Ebimbe, a été prêté dans un club de Ligue 1, le Dijon FCO. Malgré les très mauvais résultats du DFCO (20e, 2 victoires en 28 journées), le joueur de 20 ans est l’un des titulaires indiscutables du DFCO. En effet, Eric Junior Dina Ebimbe a disputé 25 matches de Ligue 1 (1 but et 1 passe décisive). Sous contrat avec le PSG jusqu’en 2023, le joueur formé au PSG a été prêté avec option d’achat (entre 4M€ et 5M€) au DFCO.

Ligue 1 : 25 matches disputés (1.790 minutes) – 1 but, 1 passe décisive / 4 cartons jaunes

: 25 matches disputés (1.790 minutes) – 1 but, 1 passe décisive / 4 cartons jaunes Coupe de France : 1 match disputé (26 minutes)

Arnaud Kalimuendo (prêt au RC Lens jusqu’au 30 juin 2021)

C’est la plus grande satisfaction parmi les joueurs prêtés par le PSG cette saison. Prêté au RC Lens (avec option d’achat seulement si le PSG donne le feu vert) Arnaud Kalimuendo (19 ans) avait prolongé son contrat avec son club formateur jusqu’en 2024. Et pour sa première vraie expérience en Ligue 1, Arnaud Kalimuendo a montré de très belles qualités. En 23 matches avec le RC Lens (1.016 minutes), l’attaquant de 19 ans a marqué à 7 reprises et a délivré 4 passes décisives. Il participe grandement à la belle saison des Sang et Or (5e de Ligue 1).

Ligue 1 : 21 matches disputés (926 minutes) – 6 buts, 3 passes décisives

: 21 matches disputés (926 minutes) – 6 buts, 3 passes décisives Coupe de France : 2 matches disputés (101 minutes) – 1 but et 1 passe décisive

Bandiougou Fadiga (prêt au Stade Brestois 29 jusqu’au 30 juin 2021)

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le PSG, le milieu de terrain, Bandiougou Fadiga, vit également sa première saison chez les professionnels. Après avoir disputé quelques minutes avec le maillot du PSG en début de saison, le joueur de 20 ans a décidé de glaner du temps de jeu au Stade Brestois (prêt avec option d’achat). Depuis son arrivée dans le Finistère, Fadiga a seulement disputé 73 minutes de jeu (dont 70 minutes en Coupe de France). Après un temps d’adaptation, le Titi du PSG devrait jouer davantage dans les semaines à venir.

Ligue 1 : 1 match disputé (3 minutes)

: 1 match disputé (3 minutes) Coupe de France : 1 match disputé (70 minutes)

Source : Transfermarkt