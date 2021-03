Pas trop d’inquiétudes pour le genou de Lewandowski

On s’est inquiété à Munich. Robert Lewandowski a été remplacé dimanche soir lors du match de qualification pour la Coupe du monde (3-0) contre Andorre à la 63e minute en raison d’une blessure au genou. L’attaquant avait déjà marqué un doublé à ce moment du match. “Les premières prévisions ne sont pas si mauvaises”, a fait savoir Uli Hoeneß, président d’honneur du FC Bayern, après avoir confié que son cœur s’était arrêté un instant, de frayeur. Lewandowski est retombé sur la jambe d’un adversaire dans la surface de réparation, après quoi le joueur de 32 ans s’est assis sur le banc avec un épais bandage et de la glace autour de son genou droit. Le sélectionneur polonais, Paulo Sousa, a espéré que cela n’était “rien de grave”. “Il a eu une petite douleur au genou”, a expliqué le technicien. Une batterie de tests aujourd’hui devrait apporter de plus amples informations. Mercredi (20h45), la Pologne affrontera l’Angleterre à Wembley et compte toujours sur l’attaquant du FC Bayern. Robert Lewandowski doit reprendre en club samedi (18h30) contre le RB Leipzig. Quatre jours après il y aura un Bayern-PSG.