Pastore : « Lionel Messi a aimé le Parc des Princes »

Légende du PSG, Javier Pastore a fait son retour au Parc des Princes lors du match contre Strasbourg (14 août) où il a pu assister à la présentation de son compatriote, Lionel Messi. La Pulga devrait faire ses débuts sous le maillot Rouge & Bleu dimanche contre Reims. Un moment qu’attend avec impatience El Flaco.

« Il a aimé le Parc, il l’a trouvé joli… Non, vraiment, il est très content et c’est le plus important. Hâte de le voir revêtir le maillot du PSG ? Comme tout le monde ! On a envie de le voir avec un autre maillot, notre maillot du PSG ! Ça va être fantastique, s’enflamme l’Argentin dans une interview accordée au Parisien. Tout le monde attend cette rencontre. Ça va être le match le plus vu dans l’histoire du football, et je vais le regarder bien sûr.«

Javier Pastore est également revenu sur son passage au PSG :

« Je garde tout en tête, car j’ai passé sept années à Paris et j’ai tout connu ici dans ma vie professionnelle et personnelle. Je me suis marié, on a eu nos deux enfants, j’ai joué avec des énormes joueurs, gagné des titres. Évidemment que le but contre Chelsea au Parc était fou, mais je retiens aussi le but au Camp Nou en 2013, le premier titre de champion de France. C’était des moments très beaux. Paris restera toujours ma maison.«