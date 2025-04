Pauleta : « Dembélé peut marquer encore plus, il a la capacité pour ça »

Depuis le début de l’année 2025, Ousmane Dembélé marche sur l’eau. Meilleur buteur d’Europe, le numéro 10 impressionne. Pedro Miguel Pauleta voit très grand pour l’international français.

Souvent décrié pour sa finition depuis le début de sa carrière, Ousmane Dembélé est un tout autre joueur devant le but depuis que Luis Enrique l’a replacé en tant que faux numéro 9. Avec 30 buts depuis le début de la saison sous le maillot du PSG dont 22 rien qu’en 2025, il a pulvérisé ses standards et réalise la meilleure saison de sa carrière. Pedro Miguel Pauleta, légende des Rouge & Bleu et quatrième meilleur buteur de l’histoire du PSG (109 buts), estime que l’international français n’a pas de limite et qu’il va encore améliorer sa finition.

« Ousmane peut marquer encore plus »

« Depuis le début de saison, on voyait qu’il se sentait vraiment bien dans cette équipe et dans ce groupe. Ses prestations étaient excellentes et il se créait beaucoup d’occasions. Il a commencé à enchaîner les buts et avec la confiance, on ne l’arrête plus, lance l’ancien buteur du PSG dans une interview accordée au Parisien. Ousmane peut marquer encore plus, il a la capacité pour ça. C’est un joueur en pleine confiance qui peut faire la différence à chaque match grâce à sa technique et sa vitesse. Il frappe très bien des deux pieds. Pour moi, il n’a pas fini sa progression et va encore améliorer sa finition. J’espère qu’il va finir meilleur buteur et emmener le PSG au plus haut. »