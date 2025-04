Revue de presse PSG : Nasser al-Khelaïfi, NBA, QSI…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce jeudi 27 mars 2025. La NBA a contacté QSI pour lancer une franchise à Paris, les coulisses du Complément d’enquête sur Nasser al-Khelaïfi, QSI proche de racheter Malaga…

Dans son édition du jour, Le Parisien évoque l’approche de la NBA auprès de QSI, actionnaire du PSG, pour la création d’une franchise dans la capitale française. « Nous avons exprimé un intérêt », déclare un porte-parole du PSG, confirmant l’approche de l’association américaine, avance le quotidien francilien. Cette prise de contact confirme la volonté de la NBA de développer au plus vite un championnat en Europe, lance Le Parisien. « La NBA souhaite en effet s’implanter dans des villes où sont situés des clubs de football populaires, puissants financièrement et qui sont surtout des marques mondialement connues, avec lesquels elle pourrait s’associer. Ce qui est le cas de City à Manchester, du Bayern à Munich, du Real à Madrid et donc du PSG à Paris. » Selon les informations du quotidien francilien, plusieurs options auraient été proposées aux Qataris. Soit un rachat pur et simple d’une équipe parisienne – ou francilienne – déjà existante, soit la création d’une nouvelle équipe, indépendante du PSG, et en partenariat avec d’autres acteurs. QSI n’écarte aucune de ces hypothèses. « Pour le premier scénario, les regards se tournent logiquement vers le Paris Basketball. Créé en 2018 par deux Américains, eux-mêmes anciens dirigeants en NBA, en épongeant la dette de Hyères-Toulon, le club de basket de la capitale évolue cette saison en Euroligue, la plus réputée compétition de basket en Europe actuellement, et est en passe de se qualifier pour les phases finales. Hasard – ou pas -, Éric Schwartz, propriétaire du club parisien, est exceptionnellement présent en ce moment en Europe. » L’autre option envisagée est de créer une entité indépendante au PSG, avec d’autres investisseurs. La NBA suggère que le PSG associe son nom à la NBA. Arctos, actionnaire du club à hauteur de 12,5 % et dans lequel le basketteur Kevin Durant a des parts, partage sans doute cet avis. Le fonds d’investissement américain cherche à développer la marque PSG outre-Atlantique. Il s’appuie sur plusieurs leviers : la Coupe du monde des clubs, organisée cet été aux États-Unis. Mais aussi le prolifique partenariat avec Jordan Brand, souligne Le Parisien. Le logo du meilleur basketteur de tous les temps vaut de l’or : il est une porte d’entrée vers tous les marchés du monde. Il est aussi, le meilleur label pour associer le PSG à la NBA. Les perspectives commerciales sont immenses et planétaires. Adam Silver, grand patron de la NBA, et Nasser al-Khelaïfi ont d’ailleurs pu échanger sur le sujet, le 22 janvier au Parc des Princes, à l’occasion du match PSG-Manchester City qui se jouait la même semaine que les deux « NBA Paris Game » avec les Spurs de Victor Wembanyama, lui même présent au Parc des Princes en tant que fan du PSG. Ce projet d’expansion de la NBA sur le vieux continent – après avoir déjà mis en place un championnat semi-fermé sur le continent africain avec la BAL – devrait connaître une avancée majeure rapidement, conclut le quotidien francilien.

Ce dernier évoque aussi le « Complément d’enquête » sur Nasser al-Khelaïfi qui passera ce soir sur France 2 à partir de 23 heures. « Les journalistes en charge de ce numéro n’ont pas pu interviewer le dirigeant qatari, qui leur assure pourtant qu’il donnera un entretien lors de leur visite à Doha, mais ils s’appuient sur une série de documents et de témoignages pour dresser un portrait rythmé par les affaires. » Ce « Complément d’enquête » s’intéresse également à plusieurs dossiers, cette fois judiciaires, qui cernent le président du PSG. Parmi eux, celui de l’armée numérique, dossier révélé par Mediapart en 2022. Son club est accusé d’avoir payé une agence, UReputation, pour s’en prendre via des avatars créés sur les réseaux sociaux à certains joueurs, comme Adrien Rabiot ou Kylian Mbappé, ou encore Nelson, supporter de Rennes giflé par Neymar après la finale de Coupe de France entre Paris et le club breton en 2019. Autre dossier abordé, celui qui implique son ancien majordome, Hicham Karmoussi. Ce Marocain, longtemps homme de confiance de Nasser al-Khelaïfi au point de vivre dans son appartement parisien, témoigne dans ce numéro. Il affirme avoir subi « des crachats, des insultes », de la part de son ancien patron, contre lequel il a déposé une plainte. Mais celui-ci aurait surtout eu entre les mains un ancien téléphone de NAK, qui contiendrait notamment, selon un ancien collaborateur du dirigeant, des vidéos intimes de l’émir du Qatar.

A voir aussi : PSG / Aston Villa : Les invités du président Nasser Al-Khelaïfi

De son côté, L’Equipe évoque le possible rachat de Malaga par QSI, propriétaire du PSG. Les deux parties sont en négociations avancées autour d’un accord estimé à 100 millions d’euros. Les acteurs du dossier envisagent une issue rapide, indique le quotidien sportif. « QSI s’intéresse à Malaga pour plusieurs raisons, notamment parce que la ville sera l’une des hôtes de la Coupe du monde 2030, après un projet de modernisation et de réaménagement du stade, mais aussi parce que la sixième ville d’Espagne, représente un marché important à conquérir. » « QSI étudie actuellement un éventail d’opportunités d’investissement en Europe et en Amérique », répond un porte-parole du groupe. Un projet en Belgique est également en négociation, indique L’Equipe. « Le PSG pourrait aussi accepter de faire entrer de nouveaux investisseurs au sein du club, après avoir lâché 12,5 % au fonds d’investissement américain Arctos ces derniers mois. Des discussions ont lieu avec d’autres potentiels entrants, mais des sources proches des dossiers nous ont assuré que QSI ne souhaitait pas se désengager, simplement explorer des pistes d’investisseurs capables de venir apporter de nouvelles idées au projet existant. » L’acquisition du Malaga CF, qui serait le seul club détenu à 100 % par QSI, aurait forcément un impact sur le Paris-Saint-Germain. Si l’équipe andalouse venait à gravir les échelons du football espagnol et à jouer la Ligue des champions dans le futur, Espagnols et Français devraient se mettre en conformité avec le règlement de l’UEFA, qui interdit à un club géré par un même propriétaire de disputer la même compétition européenne, avance le quotidien sportif. Comme avec Braga, le PSG pourrait aussi établir des ponts avec Malaga, notamment chez les jeunes. Certains joueurs non gardés par Paris ont ainsi pu rejoindre le Portugal ces dernières saisons, Ismaël Gharbi étant le dernier en date et la plus belle réussite sur place. « Antero Henrique, patron de la Qatar Stars League et toujours influent au Paris-Saint-Germain, gère aussi certains dossiers à Braga. Les liens entre les clubs de la galaxie QSI sont donc réels et perdureront avec l’arrivée de Malaga« , conclut L’Equipe.