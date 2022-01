Meilleur buteur de l’histoire du PSG, avec 109 buts, avant l’arrivée de QSI, Pedro Miguel Pauleta aura marqué les supporters des Rouge & Bleu. Actuellement quatrième meilleur buteur du club derrière Edinson Cavani (200 buts), Zlatan Ibrahimovic (156) et Kylian Mbappé (151), le Portugais est resté cinq saisons au club de 2003 à 2008. Présent lors du live d’avant-match face au Stade de Reims, l’ancien international de la Seleção est revenu sur son amour pour le Parc des Princes et le PSG. Il a également été questionné sur la forme de Kylian Mbappé.

Son retour à Paris

« C’est toujours un plaisir pour moi d’être ici avec le PSG et ses supporters. Ce sont les supporters que j’aime, il y a une passion très forte entre moi, les supporters et le club. J’espère que ça va continuer. »

Ses buts avec le PSG

« C’est vrai que ça fait plaisir. Je regarde souvent mes buts avec le PSG. C’est vrai qu’à chaque fois que j’ai eu l’opportunité d’être ici dans ce stade, ça me touche beaucoup et j’ai des frissons. J’ai passé des moments magnifiques ici. »

Son but préféré

« J’ai eu la chance de marquer des beaux buts avec le PSG. C’est vrai que le but contre Marseille ici en 2004, c’était un but magnifique et qui reste dans la mémoire des supporters. C’était mon premier but contre Marseille au Parc des Princes. C’était mon premier Classique et c’était magnifique. »

Le classement des meilleurs buteurs du club

« Quand je regarde les trois joueurs qui sont devant moi (Cavani, Ibrahimovic et Mbappé), ce sont des phénomènes. Je suis content de me voir là, ça veut dire que nous tous on a fait quelque chose pour le club, et ça c’est le plus important. Mais pour moi, c’était une époque totalement différente que maintenant. Mais je suis très content du parcours que j’ai eu ici au Paris Saint-Germain. »

Le Parc des Princes

« Même vide, il est magnifique. C’est vrai que c’est un stade spécial. Je me rappelle très bien de la première fois où je suis venu ici contre le PSG avec Bordeaux. Tout le monde me disait que ce stade était différent. Tous les joueurs aiment bien jouer dans ce stade, même les adversaires. J’ai eu la chance de passer cinq ans et de marquer des buts, c’était magnifique et j’adore ce stade. »

Kylian Mbappé

« Kylian, j’attends beaucoup de lui cette année. Je pense qu’il va faire une grande saison et qu’il va nous porter jusqu’à la fin de la saison. Il est en forme et en confiance, c’est un phénomène (…) Je suis fier de voir Kylian battre tous ces records. C’est une énorme fierté pour moi. »