Auteur de 100 buts en 137 matches officiels avec le PSG, Kylian Mbappé peut facilement entrer dans le top 3 des meilleurs buteurs de l’histoire des Rouge et Bleu en dépassant Pedro Miguel Pauleta (109 buts avec le maillot parisien). Dans un entretien accordé à la chaîne Téléfoot, l’Aigle des Açores (2003-2008) est revenu sur le poste de Kylian Mbappé. Il estime notamment que l’international français n’a pas les caractéristiques d’un vrai numéro 9, malgré ses nombreux buts.

“Aujourd’hui, ce n’est pas facile de trouver le vrai 9. Si vous me dites que c’est l’ancien numéro 9, non ce n’est pas le cas. Mais c’est quelqu’un qui a beaucoup de buts. C’est pareil que Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et Neymar, ce ne sont pas des vrais 9 mais ce sont des joueurs qui marquent beaucoup de buts. Mbappé va continuer à marquer beaucoup de buts mais ce n’est pas le vrai numéro 9″, a exposé Pauleta. “Le duo Neymar et Mbappé compatibles ? Oui bien sûr. Déjà, tous les grands joueurs sont compatibles. Neymar aime bien avoir beaucoup le ballon. Mbappé est un joueur fort techniquement et il peut aussi donner beaucoup d’opportunités dans un match. Ce sont deux joueurs différents et des phénomènes.”

Dans cet entretien, Pedro Miguel Pauleta a également évoqué les nombreuses blessures présentes au sein du PSG. “Je pense que ce qu’il a manqué à Tuchel et au PSG, c’est d’avoir tout le monde disponible sur une saison. Je crois que le PSG est le grand club d’Europe qui a eu le plus de blessures. Chaque année, chaque saison et chaque mois, tu as toujours deux ou trois joueurs blessés. C’est ça qui m’inquiète en tant que supporter du PSG aujourd’hui” a déclaré Pedro Miguel Pauleta avant de s’exprimer sur le directeur sportif du PSG. “Leonardo est quelqu’un qui a une grosse personnalité. C’est quelqu’un d’important dans le club. Je crois que le club a besoin d’un directeur sportif comme lui. C’est quelqu’un qui connaît bien le football, les joueurs et qui a déjà fait venir des gens très importants pour le club.”