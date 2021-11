Paulina Dudek prolonge son contrat jusqu’en juin 2024

Paulina Dudek est l’une des cadres des Féminines du PSG et tient sa défense d’une main de fer. Les Parisiennes n’ont en effet encaissé aucun but depuis le début de la saison. L’internationale polonaise est récompensée de ses bonnes performances sous le maillot Rouge & Bleu avec une prolongation jusqu’en juin 2024. Arrivée en 2018, elle a déjà disputé 81 matches avec le PSG (7 buts). « Le Paris Saint-Germain félicite Paulina pour ce nouveau contrat et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière avec les Rouge et Bleu. »

Paulina Dudek qui a dévoilé sa fierté de prolonger son contrat avec le PSG. « C’est quelque chose de grand pour moi, je ne l’aurais pas cru il y a deux ans. Je suis très heureuse d’avoir prolongé mon contrat. Cela signifie que le club croit toujours en moi. C’est une grande fierté, assure l’internationale polonaise pour PSG TV. Mon meilleur souvenir au PSG ? Je pense que j’ai beaucoup de bons souvenirs mais le moment le plus magique c’était bien sûr, quand nous avons gagné le championnat. Et je pense que nous voulons toutes revivre la même chose cette année. Et aussi, je sais que chacune d’entre nous mérite de ressentir à nouveau ce genre d’émotion. Donc j’espère et je crois vraiment que nous allons le prouver tout le temps, match après match, et à la fin de la saison, nous pourrons être aussi heureuses que lors de la fin de saison dernière. »