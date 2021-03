Pembélé dans le top 50 des meilleurs jeunes du monde

Chaque année, les journalistes de Goal – dans les 44 rédactions à travers le monde – élisent le Top 50 des meilleurs jeunes joueurs du monde. Pour cette édition 2021, les joueurs récompensés devaient être nés à partir de l’année 2002. Et ce classement a été dominé par le Barcelonais Ansu Fati. Il devance le Rennais Edouardo Camavinga. Giovanni Reyna, milieu offensif du Borussia Dortmund complète le podium. Dans ce top 50, le PSG arrive à placer deux de ses titis. Arnaud Kalimuendo – prêt à Lens cette saison – se place à la 34e place alors que Timothée Pembélé se classe lui 38e. Goal indique pour le défenseur “ayant été capitaine de la France au niveau des jeunes, Pembele est considéré comme un futur leader potentiel pour le club et le pays.” Deux autres titis, qui ont depuis quitté les Rouge & Bleu, sont également dans ce classement, Adil Aouchiche (22e) et Tanguy Kouassi (16e).