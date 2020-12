Timothée Pembélé a enchaîné une deuxième titularisation en deux matches de Ligue 1 ce soir lors de la victoire contre Montpellier (1-3) dans le cadre de la 13e journée de Ligue 1. Le titi parisien, qui a une nouvelle fois réalisé une belle performance (noté 6,5 par la rédaction de Canal Supporters), a tenu à souligner la bonne performance de son équipe des deux côtés du terrain. “Je me suis bien senti, à l’image de l’équipe. On a fait un bon match défensivement, on a été bon offensivement. On a bien respecté le système de jeu du coach, donc il est content et on l’est aussi, assure Pembélé pour PSG TV. Après la victoire de mercredi on se devait de gagner aujourd’hui pour bien préparer le match de mardi. Comme l’équipe est assez homogène, il faut que le coach fasse tourner, mais il faut pour ça que les joueurs qui sont dans la rotation montrent qu’ils peuvent faire un bon match“, conclut Pembélé.