Penot : « On va assister à un match incroyable »

Demain, les fans de football vont être servis. Beaucoup de chocs seront à l’affiche dans les différents championnats. Le Classico espagnol entre le FC Barcelone et le Real Madrid (16h15), Manchester United / Liverpool en Premier League (17h30), un Inter Milan / Juventus en Serie A (20h45) et bien évidemment le Classique OM / PSG. Pour Hervé Penot, le choc de la 11e journée de Ligue 1 est le choc le plus existant du week-end.

« Ce n’est pas l’antériorité qui compte mais c’est ce qui va se passer dimanche soir. Dimanche soir, on va assister à un match incroyable, estime le journaliste dans l’Equipe du Soir. Pourquoi ? Parce qu’on a ce PSG, qui est en difficulté en dépit de son classement et d’un autre côté, on a un OM que l’on n’a pas vu comme ça depuis très longtemps. […]Dans ce match-là, il va y avoir tout les ingrédients d’un match hors normes. La passion marseillaise contre le talent parisien avec la sensation que tout peut se passer. Donc c’est le match le plus existant des quatre.«