Marco Verratti prend la défense de Neymar

Depuis l’arrivée de Neymar au PSG en 2017, Marco Verratti est très proche du Brésilien (29 ans). Ces dernières semaines, le numéro 10 parisien a défrayé la chronique avec ses propos sur la Coupe du Monde 2022 qui pourrait être sa dernière. Dans ses paroles, il faut comprendre la lassitude du joueur en raison de la pression qui lui est mise depuis son plus jeune âge dans son pays natal. Le milieu de terrain italien explique comprendre son copain.

« Neymar est un garçon très humble, très généreux. Il a toujours le sourire. Je comprends parfaitement et je ne subis pas un dixième de ce qu’il vit. On nous demande de nous comporter comme des personnes normales mais quand on agit comme des personnes normales on nous le reproche, lance le Petit Hibou dans un extrait d’une interview pour Prime Video diffusée demain à 19 heures. On nous répond qu’on ne peut pas agir ainsi car on est des footballeurs. C’est toujours comme ça avec les footballeurs. De l’extérieur tout le monde pense qu’on gagne beaucoup d’argent pour jouer au foot. Mais c’est aussi un travail au final, ce n’est pas qu’un jeu. »