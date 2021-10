Hakimi : « Les Classiques, ils faut les gagner »

Demain soir (20h45, Prime Video), le PSG se déplace sur la pelouse du Vélodrome pour y affronter Marseille dans le cadre du premier Classico de la saison. Un match toujours spécial pour les supporters mais également pour les joueurs. Pour PSG TV, Achraf Hakimi, Ander Herrera et Mauricio Pochettino ont évoqué ce choc de la 11e journée de Ligue 1.

Hakimi

« C’est un Classique, et les Classiques, ils faut les gagner.«

Pochettino

« Ce genre de match est très important pour nous, pour les supporters et pour le club. Nous serons prêts à nous battre pour ramener les trois points à Paris.«

Ander Herrera

« Ce n’est pas un match comme les autres pour les supporters et on va se battre pour eux et pour le club. »