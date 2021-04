Mbappé disponible face à City, optimisme pour Marquinhos (L’E / RMC)

Sérieux sur la pelouse de Saint-Symphorien ce samedi, le PSG s’est imposé face au FC Metz (3-1) et occupe provisoirement la tête du championnat. Seule ombre au tableau, la sortie de Kylian Mbappé suite à une béquille reçue sur le quadriceps, d’après les propos de Mauricio Pochettino après la rencontre. Mais comme le rapporte RMC Sport via son site internet, “les informations qui remontent ce dimanche sont plutôt rassurantes concernant le buteur du PSG puisque ce dernier ne souffre que d’un coup.” L’international français était notamment présent au Camp des Loges ce matin, comme dévoilé par la story Instagram du numéro 7 parisien. Sorti sur blessure lors de la victoire face au FC Bayern à l’Allianz Arena, le 7 avril dernier, Marquinhos est espéré face à Manchester City. Il a notamment repris l’entraînement collectif avec le groupe depuis jeudi. Toujours selon le média sportif, le défenseur central était présent ce dimanche au Camp des Loges lors du “léger décrassage parisien. Tous les feux semblent donc au vert pour Paris, à désormais trois jours du choc contre les Cityzens”, conclut RMC.

De son côté, lequipe.fr confirme que Kylian Mbappé sera disponible pour la demi-finale aller de Ligue des champions face à Manchester City ce mercredi. “L’attaquant parisien a passé un examen ce dimanche dans la matinée qui a rassuré tout le monde. Le muscle n’a pas été écrasé par le coup de genou de Habib Maïga et Mbappé sera bien en mesure de tenir sa place mercredi.” Outre Juan Bernat (en reprise personnelle et absent de la liste de la Ligue des champions), Mauricio Pochettino devrait pouvoir compter sur l’ensemble de son effectif pour ce match européen. En effet, L’Equipe confirme également l’optimisme autour de Marquinhos. L’international brésilien “poursuit son sprint de remise en forme et sauf mauvaise surprise, il devrait bien être aligné mercredi.” De retour dans le groupe mais absent de la feuille de match face à Metz, Abdou Diallo “a tout de même pu effectuer quelques longues courses sur la pelouse de Saint-Symphorien et ne semblait pas trop gêné pour accélérer.”