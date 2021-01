Avec l’absence de Mauricio Pochettino, pour cause de Covid-19, Jesus Perez et Michel d’Agostino (adjoints du coach parisien) étaient présents sur le banc du PSG, dans un rôle de numéro un, lors de la victoire face à l’Angers SCO (1-0), pour le compte de la 20ème journée de Ligue 1. Cependant, avant et après le match, l’entraîneur des Rouge et Bleu a pu communiquer avec ses joueurs, comme l’a expliqué Jesus Perez en conférence de presse d’après-match, dans des propos rapportés par RMC Sport et lequipe.fr. Il s’est notamment exprimé sur le rendement de Kylian Mbappé.

En contact avec Mauricio Pochettino ?

Perez : “On était en contact avec lui. Il a parlé à l’équipe pendant quelques minutes, avant les consignes tactiques à l’hôtel. On était en contact avec lui avant le match, pendant le match, à la mi-temps et à la fin de la rencontre. On sera évidemment en contact pour organiser la semaine, le contenu des entraînements est déjà établi. C’est sûr que ce n’est pas la même chose s’il est là ou pas pour les séances mais on travaille ensemble depuis dix ans. on sait sur quoi on veut mettre l’accent. On va profiter de ces deux cycles avec un match par semaine pour améliorer les différents secteurs de jeu qu’on pense pouvoir améliorer. Nos rôles sont les mêmes qu’habituellement. Il fallait quelqu’un pour transmettre les messages de Mauricio, on discutait avec lui comme on le fait d’habitude.”

Le match de Kylian Mbappé (noté 4/10 par la rédaction de CS)

Perez : “Pour nous, Kylian a été très important pour obtenir la victoire. Au fil du match, on a changé son rôle dans l’équipe. Il n’a pas eu de réussite dans les situations qui se sont présentées. Mais il a été très important. Il a très bien joué dans les espaces, et il a beaucoup aidé à libérer des espaces dans d’autres parties du terrain pour ses coéquipiers.”

La victoire face à Angers et sa première sur le banc en tant que numéro un

Perez : “La victoire a été difficile mais on prend les trois points. Angers est une équipe très bien organisée qui nous a posé des soucis. Mais on est allé chercher cette victoire. Ma première sur le banc ? Par rapport à la préparation du match, j’avais appréhendé mon rôle. Il fallait que quelqu’un passe les messages.”