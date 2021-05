Perrin : “Un goût d’inachevé accompagne le duo Mbappé-Neymar”

Le PSG aura besoin de ses deux stars, Kylian Mbappé et Neymar, demain soir (21 heures) pour aller chercher une victoire à Brest et espérer un faux pas de Lille pour remporter le titre de champion de France, le dixième de son histoire. Alors que le Brésilien a prolongé son contrat jusqu’en juin 2025, le Français n’a pas encore fait de choix pour son avenir, lui qui est encore sous contrat jusqu’en juin 2022 avec les Rouge & Bleu. Pour Alain Perrin, l’histoire Neymar-Mbappé au PSG ne peut pas se terminer cette saison.

“Il n’y a aucun doute, ces deux joueurs-là ont un talent fou, se respectent et parlent le même langage balle au pied. C’est une réussite que d’avoir su associer deux personnalités pareilles. Mais un goût d’inachevé accompagne encore leur duo. En termes d’efficacité et de matchs joués, j’ai l’impression que Mbappé a rempli sa part du contrat, je n’en dirais pas autant de Neymar, note l’ancien coach lyonnais pour le Parisien. Voilà pourquoi on en redemande, on ne veut pas que ça s’arrête. Je ne connais pas leurs intentions, ni celles du club. Mais on les reverrait bien encore au moins une saison de plus tous les deux. Avec eux, Paris a certes fait une finale de Ligue des champions la saison dernière, de nouveau atteint la demie cette année. Mais ils n’ont pas été au bout du projet. On espère les voir y arriver ensemble.“