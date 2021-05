Disparu des radars Rouge & Bleu depuis son refus de prolonger son contrat au PSG, Kays Ruiz (18 ans) va s’engager librement où il souhaite. Et il pourrait retourner à Barcelone qu’il avait quitté suite à une sanction de la FIFA en 2014. Ou plus précisément au Barça B qui évolue en 3e division espagnole. C’est ce que rapporte le Mundo Deportivo. Une place de titulaire dans la réserve du Barça lui serait promise. Adrián Bernabé, Ferran Jutglà, et Sergio Carreira sont d’autres cibles du Barça B qui la semaine prochaine définira son futur effectif.