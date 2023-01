Le mercato ferme ses portes ce soir à 23 heures en France. Le PSG pourrait être très actif dans les dernières heures de ce dernier. Pour les arrivées, Hakim Ziyech se rapproche alors que Keylor Navas pourrait ne pas rejoindre Nottingham Forest.

Depuis hier, le PSG est annoncé intéressé par Hakim Ziyech. L’international marocain pourrait rejoindre les Rouge & Bleu dans le cadre d’un prêt. On se sait pas encore si ce dernier sera assorti d’une option d’achat. Loïc Tanzi confirme les informations de Foot Mercato, Hakim Ziyech est à Paris et passe sa visite médicale actuellement. « C’est une manière de gagner du temps dans une dernière journée de mercato intense. Mais c’est aussi le signe que le dossier avance dans le bon sens« , indique le journaliste de l’Equipe. Les deux clubs n’ont pas encore trouvé d’accord mais si « tout se passe bien, l’ailier devrait s’engager dans la journée avec le PSG« , conclut Loïc Tanzi.

Keylor Navas finalement parti pour rester, remplacé par un autre gardien du PSG

Autre dossier chaud dans cette fin de mercato au PSG, l’avenir de Keylor Navas. Doublure de Gianluigi Donnarumma cette saison, le portier costaricain (36 ans) aimerait quitter le PSG pour avoir plus de temps de jeu. Alors qu’il était annoncé proche de rejoindre Nottingham Forest, il pourrait finalement ne pas quitter les Rouge & Bleu ce mardi. Selon les informations de L’Equipe, le club anglais serait pessimiste quant à une arrivée de l’ancien Madrilène d’ici la fin du mercato. Même s’il avait trouvé un accord avec le promu anglais, « Navas n’a pas réussi à trouver un terrain d’entente avec le Paris Saint-Germain sur la partie financière d’un départ. » Selon le quotidien sportif, Nottingham se serait penché sur d’autres pistes dont celle menant à un autre gardien du PSG, Sergio Rico « tout en laissant une porte ouverte à Navas« , conclut le quotidien sportif

L’Inter Milan baisse ses exigences pour Skriniar

Selon les informations de RMC Sport, le PSG et l’Inter Milan poursuivent les discussions pour trouver un accord sur un transfert cet hiver. Le média sportif indique que le club milanais aurait revu leurs exigences à la baisse et souhaiterait désormais recevoir 15 millions d’euros plus cinq millions de bonus. Mais les dirigeants de l’inter souhaiteraient d’abord trouver son remplaçant avant de le laisser filer. RMC Sport confirme aussi la présence d’Hakim Ziyech à Paris pour passer sa visite médicale en l’attente d’un accord entre le PSG et Cheslea. Enfin, RMC Sport évoque aussi le dossier Keylor Navas. Il est parti pour rester à Paris malgré un accord avec le club anglais. En effet, « il n’y a toujours pas d’accord entre Paris et Nottingham » pour un possible transfert de Navas. Il a aussi été pisté par Nice, « au moment où le Bayern a sondé Schmeichel. Son salaire avait posé problème« , conclut RMC Sport.