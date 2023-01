Doublure de Gianluigi Donnarumma cette saison au PSG, Keylor Navas aimerait quitter Paris afin d’avoir un temps de jeu régulier. Il serait séduit par l’idée de rejoindre la Premier League et Nottingham Forest.

Keylor Navas ronge son frein au PSG. Doublure de Gianluigi Donnarumma depuis le début de la saison, le portier costaricain n’a joué que deux matches cette saison avec le Rouge & Bleu. Afin d’avoir un temps de jeu régulier, l’ancien du Real Madrid aimerait quitter le PSG durant de mercato hivernal. Pisté par Al-Nassr, il a repoussé cette offre souhaitant poursuivre sa carrière en Europe. Dans cette optique, deux clubs de Premier League ont manifesté un intérêt pour lui, Bournemouth et Nottingham Forest. Ce dernier aurait les faveurs de Keylor Navas, qui aurait fait savoir aux dirigeants du promu qu’il était d’accord pour les rejoindre.

Fabrizio Romano confirme que Keylor Navas a accepté l’idée de rejoindre Nottingham Forest. Le journaliste spécialiste du mercato explique que le PSG devrait bientôt trancher dans ce dossier, sachant qu’il devra très certainement payer la majeure partie du salaire de son international costaricain (12 millions d’euros par an). Dans son édition du jour, l’Equipe indiquait que le club de Premier League avait fait une offre de prêt de six mois sans option d’achat avec la prise en charge de la moitié du salaire de Keylor Navas. De son côté, Santi Aouna, journaliste pour Foot Mercato, a expliqué que Nottingham Forest aurait fait une offre de prêt pour Keylor Navas qui a déjà donné son accord au club anglais. Le PSG n’aurait pas encore répondu à cette dernière.

