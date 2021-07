Anciens – Gameiro vers Strasbourg, Pastore intéressé par l’AS Monaco

Lors de ce mercato estival 2021, deux anciens joueurs du PSG pourraient retrouver la Ligue 1. Un temps annoncé à l’Olympique de Marseille, Kevin Gameiro (34 ans) devrait finalement rebondir en Alsace. Libre depuis la fin de son contrat avec Valence le 30 juin dernier, l’ancien attaquant des Rouge et Bleu (2011-2013) devrait s’engager avec le RC Strasbourg Alsace pour deux saisons, selon les informations de L’Equipe. Treize ans après son départ du RCSA, Kevin Gameiro devrait de nouveau évoluer avec son club formateur. “Il doit s’engager d’ici à la fin de semaine avec le Racing.”

Autre Parisien concerné par un éventuel retour en France : Javier Pastore (2011-2018). Victime de nombreuses blessures depuis son arrivée à l’AS Roma en 2018, le joueur de 32 ans – sous contrat jusqu’en 2023 – n’entre pas dans les plans de José Mourinho. Et comme déclaré brièvement par son agent – Marcelo Simonian – une arrivée à l’AS Monaco pourrait intéresser l’Argentin. “Monaco ? C’est une possibilité, c’est un club qu’il apprécie.” Pour rappel, l’ASM disputera bientôt son 3e tour de préliminaire de la Ligue des champions (aller 3/4 août, retour 10 août).

À noter, l’officialisation du transfert de Fodé Ballo-Touré (24 ans) à l’AC Milan. Formé au PSG, la latéral gauche de l’AS Monaco a été transféré chez le club italien et a paraphé un contrat jusqu’en 2025, plus une année en option. Le club du Rocher devrait percevoir une somme de 4M€ plus 500.000€ de bonus. Les Rossoneri cherchaient notamment une doublure à Théo Hernandez.