Pierre-Fanfan : “Le PSG, c’est vraiment l’équipe la plus imprévisible cette saison”

Quel visage du PSG verra-t-on lors de ce sprint final de la saison 2020-2021 ? Impressionnant lors de certaines rencontres (Barcelone et Lyon), le club de la capitale peut avoir des “trous d’air” comme récemment face à l’AS Monaco (0-2) et le FC Nantes (1-2). Malgré cela, les Rouge et Bleu vont entamer ce sprint final de Ligue 1 en tête du championnat (63 pts), à égalité de points avec le LOSC. Pour l’ancien capitaine du PSG, José-Karl Pierre-Fanfan (2003-2005), le club de la capitale est l’équipe la plus imprévisible cette saison.

“Physiquement, la Ligue des champions puise énormément. Et l’ambition du club dans cette compétition est tellement forte que les joueurs sont focalisés dessus. Même s’ils sont en difficulté en championnat, c’est-à-dire qu’ils n’ont pas la mainmise comme les années précédentes, il peut y avoir un sas de décompression qui peut être fatal et dont l’adversaire s’est servi depuis le début de la saison”, a déclaré José-Karl Pierre Fanfan dans le Late Football Club. “Personnellement, je miserais toujours sur le tenant du titre, mais entre guillemets c’est vraiment l’équipe la plus imprévisible cette saison, même parmi les plus grosses écuries européennes. Ils sont capables de matches exceptionnels mais il y a vraiment trop d’incertitudes.”