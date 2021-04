Kylian Mbappé donne sa priorité au PSG mais…(LP)

Kylian Mbappé est sorti du silence ce jeudi matin en donnant une interview à RTL. Le numéro 7 parisien a évoqué les critiques qui le minent et un éventuel impact sur sa future décision pour son avenir. Mbappé a expliqué être encore en pleine réflexion sur son avenir. Le Parisien fait un point sur ce dossier et indique que l’international français n’a que des critères sportifs pour faire son choix. Il vise une équipe qui puisse dominer l’Europe et remporter la Ligue des Champions. Le quotidien francilien assure que Mbappé est heureux au PSG. “Depuis de longs mois, il donne la priorité pour son avenir au PSG. Mais pas au prix d’une équipe moins forte.” Il se demanderait en permanence si les Rouge & Bleu ont les moyens de ses ambitions. Le Parisien explique également que s’il devait partir, il faudrait trois conditions : le club doit le désirer, avoir la surface financière pour réaliser cet hypothétique transfert et que le PSG s’y retrouve financièrement. La réflexion de l’ancien monégasque “bloque actuellement le marché européen“, lance Le Parisien.

Le Parisien qui se place également du côté des dirigeants parisiens. “Si ce n’est de l’agacement, on sent une forme d’impatience.” Au PSG on estime que l’attente dans ce dossier est due à son attaquant. Le PSG lu a déjà fait savoir qu’il souhaitait le conserver dans son effectif et qu’il “lui a transmis son offre financière conséquente pour une prolongation de contrat. […]Dans ce dossier, Leonardo est en première ligne et sa marge de manœuvre est étroite. À un peu plus d’un an du terme de son contrat, Mbappé a la main, même si au club, on estime aujourd’hui que les résultats de l’équipe, notamment en Ligue des champions, seront les meilleurs alliés pour obtenir une extension du bail de son attaquant dans la capitale.” S’il devait quitter le PSG cet été, le transfert pourrait s’élever entre 120 et 150 millions d’euros.