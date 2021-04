L.Paredes : “Il faudra être à notre meilleur niveau pour cette dernière ligne droite”

Ce samedi à 17h (Canal Plus), le PSG retrouvera la Ligue 1 avec un choc face au LOSC, à l’occasion de la 31e journée de Ligue 1. Une rencontre au Parc des Princes qui opposera les deux premiers du championnat, à égalité avec 63 points. Resté au Camp des Loges pendant la dizaine de jours dédiée aux matches de sélection, le milieu de terrain du PSG, Leandro Paredes, a évoqué l’état d’esprit du groupe et le choc face à Lille ce week-end, dans un entretien à PSG TV.

L’état d’esprit du groupe dans ce sprint final

Leandro Paredes : “Les équipes sont plus fortes cette saison, elles se sont toutes améliorées dans tous les domaines. Ce sont des formations très compétitives, et il y a de très bons joueurs dans ces équipes de tête. C’est pour cela que le championnat est difficile à gagner. Cela donne un peu de plus de suspense, tant mieux pour le football, tant mieux pour les supporters. Il faudra être à notre meilleur niveau pour cette dernière ligne droite.”

Le choc face au LOSC

Leandro Paredes : “Ce sera forcément un match difficile à négocier. Nous allons affronter une équipe qui joue un bon football, qui sait bien défendre et qui obtient de bons résultats à l’extérieur. Ce sera le choc entre les deux leaders, il faudra donc bien se préparer pour cette rencontre qui est très importante (…) Nous allons l’aborder comme tous les autres matches, mais nous savons que c’est une rencontre très importante et décisive pour la suite du championnat. On veut faire un grand match et obtenir la victoire pour se mettre dans les meilleures dispositions pour la suite.”