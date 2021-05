Pierre-Fanfan : “Les Lillois ne devront pas paniquer, pas s’exciter, pas s’énerver”

Angers avait gagné à Lille (1-2) le 6 janvier 2021. Une des rares défaites (3) du LOSC cette saison en Ligue 1. Demain, un nul à Raymond-Kopa peut suffire au PSG. Mais il est loin d’être acquis puisque le SCO (12e) reste sur 5 défaites en 6 matches, parce qu’Angers est 19e de la L1 sur la phase retour… et parce que le supplément d’âme, on le trouvera chez les Dogues, juge José-Karl Pierre-Fanfan, ancien défenseur central du PSG (2003-2005).

“Les Lillois ont une vraie option. On le disait aussi la semaine dernière. Mais la semaine dernière, on disait aussi qu’ils avaient un joker. Et ils l’ont grillé… Sur un match, je pense qu’ils peuvent l’emporter, avec ce point d’avance. Après, la dynamique est du côté du PSG“, a commenté l’ancien défenseur sur le plateau du Late Football Club. “La suspension de José Fonte peut être importante, c’est un leader. Contre Saint-Etienne on a vu qu’il y a eu un problème dans l’approche mentale. Par son caractère, par son expérience, dans ces moments difficiles, José Fonte est important au delà de la saison remarquable qu’il fait. Donc oui, Lille perd un joueur important. Ils ont 90 minutes pour faire la différence à Angers. Ils devront être patients, pas se mettre en difficulté défensivement. Et surtout ne pas paniquer, pas s’exciter, pas s’énerver. Ils ont des attaquants de qualité. Je pense qu’ils vont y aller dès le début du match, c’est ça la clé. Parce que s’ils sont attentistes, ça va être compliqué. Mais si ça ne se débloque pas tout de suite, il ne faut pas paniquer, parce qu’ils finiront par plier. Normalement, le supplément d’âme doit faire la différence. Angers voudra faire une belle sortie à son entraîneur, ce sont des professionnels, mais ce sont les Lillois qui seront habités par un supplément d’âme. Après, si le PSG perd le titre, pour reprendre un peu les propos de Kylian Mbappé, ce sera de sa faute. Avec leurs moyens, ils se doivent d’être champion.”