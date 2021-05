Demain, le PSG disputera le dernier match de sa saison à Brest en espérant un retournement de situation, en souhaitant retrouver la première place de la Ligue 1 sur le gong. Lionel Messi est lui en vacances, libéré par le Barça il ne jouera pas la dernière journée de Liga, pour préparer la Copa América. Paris et la star argentine – en fin de contrat – auront-ils rendez-vous cet été dans le coeur d’un mercato agité ? Le journaliste du Parisien Dominique Séverac estime que c’est possible et que cela représente une aubaine pour le PSG.

“Neymar, quand il passe dans le bureau de Leonardo, il demande un milieu de terrain, un latéral droit, mais il semble qu’il avait dit sur ESPN qu’il aimerait bien que Lionel Messi rejoigne le PSG… Si c’était Beckham, je comprendrais la réticence, c’est une star-glamour. Mais là, on parle de Messi ! Peut-être le plus grand joueur de l’histoire ! Et on va me dire non ?! Que le PSG n’en a pas besoin ?! C’est le plus grand joueur, qui est encore exceptionnel, et vous dites non à sa venue au PSG ?! C’est impensable… Vous croyez que le PSG n’aurait pas eu besoin de Messi contre City ?”, a lancé Dominique Séverac sur le plateau de l’EDS. “Le clan Messi utilise-t-il Paris ? Il se dit que Barcelone voudrait le prolonger à un tarif pas du tout aussi intéressant que le PSG. Donc pour lui, c’est presque du pain béni. Il peut aller voir le Barça et montrer ce que lui propose le PSG. Pour obtenir un alignement. Les banques prêteront toujours de l’argent au Barça (1,2 milliard de dettes), c’est comme ça. Et ils ont un portefeuille de joueurs vendables.”