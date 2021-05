Revue de presse PSG : Neymar, Mbappé, L1, étoile, XI de départ…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse nationale ce samedi 22 mai 2021, veille de 38e journée de L1 version 20/21 avec un déplacement capital à Brest, et lendemain de victoire 4-0 des Parisiennes à Reims. L’équipe d’Olivier Echouafni compte toujours un point d’avance sur Lyon avant de s’y rendre le 30 pour une petite finale de la D1.

Si le PSG “finit par gagner le titre, lors de la dernière journée, et donc à devancer Lille qui n’aura pas su conclure, l’émotion sera très forte et c’est un sentiment puissant qui envahira Navas et ses partenaires”, écrit L’Equipe. “Ces dernières semaines, la direction s’interrogeait pour savoir si ce dixième titre – si titre – allait se matérialiser par une étoile sur ses futurs maillots ou si celle-ci devait être réservée à un succès en Ligue des champions. En attendant de valider ces réflexions, encore faut-il que demain à Brest le PSG fasse mieux que Lille, qui sera en déplacement au même moment à Angers.” A Brest, le PSG pourra aligner Presnel Kimpembe et Neymar, mais pas Verratti ni Kurzawa, blessés, ou Juan Bernat (reprise). Le onze de départ possible du PSG demain : Navas – Florenzi, Marquinhos (c), Kimpembe, Diallo – Gueye, Paredes – Di Maria, Neymar, Mbappé – Icardi.

Selon Le Parisien ce sera plutôt ce onze du PSG avec Dagba et Draxler : Navas – Dagba, Marquinhos (c), Kimpembe, Diallo – Paredes, Gueye – Di Maria, Neymar, Draxler – Mbappé. “Faute de s’être clairement prononcé, Mbappé laisse la place à toutes les interprétations sur son avenir. S’il quittait Paris cet été, il jouerait son dernier match avec Neymar demain. Impensable !”, lance le journal francilien. “Nul aujourd’hui ne peut jurer que, le 8 août, lorsque la L1 reprendra ses droits et retrouvera, on l’espère, son public, Neymar et Mbappé porteront cette tunique qui fait tant débat auprès de leurs fans. […] En fin de contrat en juin 2022, Mbappé donne sa priorité au PSG. Mais aucun accord n’a pour l’heure été trouvé, tant au niveau de la durée de sa prolongation que des garanties sur l’amélioration de l’effectif qu’il souhaite. […] Si l’association Neymar-Mbappé a mené Paris dans une autre dimension, elle n’a pas encore permis au PSG de décrocher le Saint-Graal européen. À eux deux, bien sûr, Neymar (20 buts en Ligue des champions) et Mbappé (21) font trembler les défenses et les filets. Mais sur les 15 matches à élimination directe joués par Paris en C1 depuis 2017, le binôme n’en a débuté que sept.” L’histoire commune ne peut donc s’achever ainsi.

Du coté du Stade Brestois (16e), “les salariés du club ont assisté à l’entraînement pour soutenir l’équipe“, rapporte Le Télégramme. “Avec un mot d’ordre : éviter les barrages (contre Toulouse) pour maintenir le club en Ligue 1.”

Enfin, pour rappel, Zoumana Camara sera entraîneur de l’équipe des moins de 19 ans du PSG à partir de la saison

prochaine et succèdera à Stéphane Roche (L’Equipe).