Malgré un début de championnat absolument parfait comptablement, le PSG est critiqué pour son jeu pratiqué. Trop irrégulier, pas assez léché, trop d’erreurs défensives, manque de combinaisons… On a tout entendu depuis le début de la saison. Pourtant comme l’indique José Pierre-Fanfan sur le plateau du Late Football Club, une équipe ça met du temps à se mettre en place, surtout lorsque celle-ci compte pas mal de blessés.

« Dans un contexte particulier avec un lendemain d’Euro et de Copa America, même si dans le contenu on est toujours dans l’attente, on voit des noms sur un papier mais une équipe ce n’est pas des noms , ça met du temps à se construire ! On faisait un parallèle tout à l’heure avec le Bayern Munich, mais cette équipe joue depuis X années en ensemble, c’est carré et huilé. Paris est quelque part en phase de construction ! Il y a eu un recrutement très important et dans la difficulté certes en terme de contenu. On voudrait voir des choses un peu plus cohérentes. Ils sont peut-être encore en phase de construction mais en terme de résultat c’est bien. Donc mieux vaut travailler dans ce genre de condition, plutôt que dans la défaite. Il y a une donnée à prendre en compte, c’est qu’il y a quelques blessés dont le joueur sur qui tout le schéma sera basé, et ça… Et bien lorsque tu joues avec ou sans Messi, ce n’est pas la même préparation d’un match.