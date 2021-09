Savanier excité à l’idée de rencontrer le PSG et ses stars

Le PSG retrouve le Parc des Princes ce soir en affrontant Montpellier dans le cadre de la 8e journée de la Ligue 1 Uber Eats (21h00). Les Parisiens avaient facilement remporté leur dernière confrontation face aux Héraultais en janvier dernier (4-0) et voudront réaliser un match similaire pour poursuivre leur belle série en championnat. Interrogé par le site officiel de la Ligue 1, le milieu de terrain Teji Savanier considère que c’est « un rêve » de rencontrer les stars parisiennes.

« Quand j’ai vu le niveau, je me suis monté la tête et je me suis convaincu que, moi aussi, j’allais y arriver. Derrière ça, j’ai fait une grosse saison avec Nîmes, celle de la montée, puis une grosse saison avec Nîmes en Ligue 1… Et maintenant, je joue contre des joueurs que je voyais à la TV il y a seulement quelques années. Ça fait plaisir de se dire que j’y suis arrivé et que je joue contre des joueurs comme Messi, Neymar, Ramos… Tu t’imagines ? Messi, c’est le meilleur joueur de la planète. Jamais je n’aurais pensé jouer contre lui un jour. C’est un rêve. Ça risque d’être compliqué mais bon, je vais essayer d’apprécier le moment ! »